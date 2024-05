Mercato OM : De nouvelles infos (bonne et mauvaise) dans le dossier Fonseca !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sauf énorme surprise, l’Olympique de Marseille ne jouera de coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation qui va compliquer la situation de Pablo Longoria dans le recrutement d’un bon entraineur…

Alors que la priorité de la direction est de faire signer le coach du LOSC Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble clairement compliquer le dossier. Dans l’After sur RMC ce jeudi soir, Daniel Riolo a donné ses information concernant le Milan et le coach portugais. « Fonseca est dans la la short list de Milan, il y a de fortes chances que cela soit lui, mais ils sont en train de discuter avec un autre coach dont je n’ai pas le nom et qui est un un peu préféré à Fonseca. Si cela ne se fait pas avec cet autre entraineur, ça sera Fonseca. Il a envie d’y aller, c’est un championnat qu’l connait bien, il parle la langue, il va jouer la Ligue des Champions, il y a tous les jours et il a entrainé en Italie (Roma)… »

🗣💬 « Fonseca souhaite aller à l’AC Milan. Et il est dans une short-list de deux noms pour diriger le club. L’autre nom n’est pas Conceição » Les infos de @DanielRiolo sur la situation du coach du LOSC Paulo Fonseca, courtisé par le club lombard. pic.twitter.com/X3UVGNNJRr — After Foot RMC (@AfterRMC) May 16, 2024



Daniel Riolo a évoqué la saison prochaine et la reconstruction nécessaire à commencer par le coach suite à la défaite déconcertante de l’OM à Reims. « Longoria va continuer sa mission avec Benatia. La première idée de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour être l’entraineur de l’OM c’est Paulo Fonseca, mais comment tu vas le convaincre ? Pour Fonseca ce n’est pas son premier choix, même si c’est celui de l’OM. Comment être attractif sans Coupe d’Europe. Le choix n°2 c’est Matias Almeyda mais il a un gros contrat et cela va être difficile de le sortir de l’AEK. Enfin, le 3e choix c’est Marcelo Gallardo qui est en perdition en Arabie Saoudite. Si ils font pas un de ces trois là, ils iront sur du choix en dessous. Sans coupe d’Europe c’est compliqué. Fonseca s’il vient c’est qu’il n’a rien d’autre, il veut jouer la Ligue des Champions. Quand tu vois le match de ce soir, tu peux aller chercher la Coupe d’Europe et il n’y a rien ! «

⚪🔵 @DanielRiolo : Pour nous, l’OM est très important culturellement, mais en Europe c’est terminé. Ça ne veut plus rien dire. Ça n’attire plus personne. » #RMClive pic.twitter.com/KFquf8v1vq — After Foot RMC (@AfterRMC) May 15, 2024



La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jean Louis Gasset après la défaite du club phocéen lors de la 32e journée de Ligue 1 contre Reims :

« Une fois de plus, on n’a pas été à la hauteur de l’événement. On a des balles pour mener 1-0, on des balles pour égaliser. Il n’y a pas cette hargne pour faire un résultat qui nous ouvre les portes de l’Europe. j’ai un sentiment de honte car je pensais sincèrement que ces deux dernières journées on était capable de le faire mais quand on est inefficace comme ça et que l’on ne gagne aucun duel… Les autres font le match de leur vie contre nous et l’histoire se répète souvent. Je n’ai pas parlé dans le vestiaire, cela fait trois mois que je parle que j’essaie de comprendre pourquoi … Pourquoi il y a trois jours on fait le match qu’il faut pour nos supporters qui le méritent. Mais nous on leur fait passer un calvaire à l’extérieur, franchement je ne comprend pas. C’est une énorme déception car franchement j’y croyais. L’année aura été très difficile pour tout le monde. » a ainsi déclaré le coach olympien.

Il faudra maintenant un miracle lors de la dernière journée pour voir l’OM se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine.