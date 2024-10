Mercato OM : De Zerbi ciblé par un top club européen !

L’OM a réussi a s’offrir les services de Roberto De Zerbi pour 3 ans. Alors que le club olympien tente de se stabiliser autour du projet de son coach, un énorme club européen serait toujours intéressé par le profil du technicien italien…

En effet, Manchester City traverse une période de transition stratégique. Avec le départ imminent de Txiki Begiristain, directeur sportif, et l’incertitude concernant l’avenir de Pep Guardiola, dont le contrat se termine en juin prochain sans prolongation en vue, la direction anglaise doit se préparer à tous les scénarios, y compris un potentiel départ de l’entraîneur catalan.

L’avenir de Guardiola loin de la Premier League ?

Selon Givemesport, les dirigeants de Manchester City nourrissent l’espoir que Guardiola prolonge son contrat d’une saison. Cependant, son hésitation à prendre une décision définitive suscite des inquiétudes. Dans ce contexte, il est impératif pour la direction de Manchester City d’identifier des entraîneurs capables de remplacer Guardiola si nécessaire.

Roberto De Zerbi, une option, Amorim le favori !

Parmi les entraîneurs potentiels, trois noms se distinguent : Xabi Alonso, Ruben Amorim et Roberto De Zerbi. Ce dernier, actuellement à la tête de l’Olympique de Marseille, a fait ses preuves en Premier League grâce à son passage à Brighton la saison dernière. Sa réputation et son succès en Angleterre lui confèrent une visibilité importante. Ruben Amorim est le favori, encore plus depuis l’annonce de l’arrivée de son ancien directeur sportif au Sporting.

Dans un communiqué, le club mancunien a aussi officialisé l’identité du successeur de Txiki Begiristain: il s’agit du Portugais Hugo Viana du Sporting Portugal. « Après douze années riches en trophées à l’Etihad Stadium, Txiki quittera son poste actuel suite à la participation du club à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été et sera remplacé par Hugo Viana du Sporting CP ».

Ce dernier devrait miser sur un entraineur qu’il connait bien, laissant De Zerbi développer son projet à l’OM…