Pogba ne veut rien dire, Reda Belahyane suivi et les stats incroyables de Turpin… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Pogba doit d’abord discuter avec la Juve

Ces dernières semaines, des rumeurs persistantes circulent sur un possible transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Ces spéculations ont été alimentées par Patrice Evra, qui a indiqué que l’ancien joueur de la Juventus entretient des échanges réguliers au téléphone avec Medhi Benatia.

Le joueur fait la tournée des médias nationaux et vient d’accorder un entretien à L’Équipe, Paul Pogba a souhaité clarifier la situation : « C’est Pat, il plaisante. Il sait que je suis toujours sous contrat avec la Juventus. Les rumeurs sur mon avenir, que ce soit au PSG ou au Real Madrid, ne sont pas nouvelles. Je reste professionnel et je respecte mon club. Actuellement, mon esprit est entièrement focalisé sur la Juve. »

En clair, tant que Pogba n’aura pas résilié avec la Juve, pas de commentaire sur les autres clubs…

Il est important de noter que Paul Pogba, champion du monde en 2018, devrait faire son retour sur les terrains en mars, après avoir purgé une suspension pour dopage. Récemment, Thiago Motta, l’entraîneur de la Juventus, a même fait référence à lui au passé, renforçant son départ du club italien.

« Paul Pogba : J’ai vu ce qu’était vraiment la vie » Voici la une du journal L’Équipe du 17 octobre 2024 : https://t.co/WNx2V4rso5 pic.twitter.com/RhPmclbc0t — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2024

Lors de son intervention dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, Patrice Evra a assuré que Paul Pogba ne révélait pas toute la vérité concernant ses intentions. « Je veux qu’il y signe ! » a-t-il affirmé, exprimant son enthousiasme pour un éventuel transfert. Il a également mentionné une conversation avec Mehdi Benatia, soulignant son désir de faciliter cette transition. « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM. Quand Paul dit que je rigole, c’est parce que c’est mon enthousiasme ! »

🔥⚪🔵 La grosse révélation d’Evra dans Rothen s’enflamme : 🗣 « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM. Quand Paul dit que je rigole, c’est parce que c’est mon enthousiasme, je veux qu’il y signe. » ➡ https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/JKwoV24Qka — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 15, 2024

Paul Pogba : retour sur les terrains en mars ?

Avant ces nouveaux commentaires d’Evra, Paul Pogba avait déjà réagi aux premiers : «Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible», avait alors avoué Pogba au quotidien L’Equipe.

Conclusion : Pogba doit déjà s’entendre avec la Juventus

La situation de Paul Pogba reste complexe, mais son désir de revenir au football, ainsi que le soutien d’Evra, laissent entrevoir des possibilités intéressantes. Les supporters de l’OM et les fans de football attendent avec impatience de voir ce que l’avenir réserve à ce talentueux milieu de terrain. A noter que la MLS et plus précisément le club de Los Angeles FC est également intéressé par le milieu de terrain français…

L’OM vise bien Reda Belahyane

Décidément l’OM semble vouloir recruter un milieu de terrain. Alors que les noms de Pogba, Arthur ou encore Yuksek sont évoqués, le jeune milieu de terrain Reda Belahyane serait bel et bien dans le viseur du duo Longoria / Benatia.

Déjà évoqué, l’OM serait bien intéressé par le profil de l’international marocain ce que confirme le journaliste Nicolò Schira : « L’Olympique de Marseille suit de près le milieu de terrain du Hellas Vérone Reda Belahyane (né en 2004). » Le joueur de 20 ans formé à Nice est arrivé au Hellas Vérone en janvier dernier. Reda Belahyane est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club italien, qui a déjà été un négociateur zélé par le passé dans plusieurs dossiers de l’OM.

Reda Belahyane surveillé par l’OM

Alors que l’OM s’est offert les services d’Adrien Rabiot pour deux saisons, le club et son conseiller Mehdi Benatia explorent d’autres pistes au milieu de terrain. En effet, notre confrère du média les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri précise que le club olympien s’intéresse bien au profil de Reda Belahyane. « Reda Belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! » Le milieu de terrain du Hellas Vérone dispose d’un contrat jusqu’en 2028, le joueur de 20 ans, passé par Nice, a participé à 7 matches de Serie A cette saison…

Reda belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! pic.twitter.com/gKdGjwBaP7 — Hakim (@Z_hakos) October 5, 2024

Ce dimanche, c’est la fin de la trêve internationale ! Pour la dernière rencontre de la journée, l’OM affrontera le MHSC avec Clément Turpin au sifflet. Un arbitre qui ne laisse pas de bons souvenirs.

La Provence a rédigé un article sur la présence de Clément Turpin lors de la rencontre face au MHSC qui aura lieu ce dimanche. L’homme au sifflet ne laisse pas que de bons souvenirs aux supporters de l’OM puisque les statistiques sont clairement en défaveur des Marseillais : seulement 13 victoires en 41 matchs avec 9 matchs nuls et 19 défaites.

🔹Sur les 41 matchs de l’OM arbitrés par Clément Turpin, les Olympiens n’ont remporté que 13 victoires, concédant 19 défaites et faisant 9 matchs nuls. 😬 (@laprovence) #MHSCOM #TeamOM pic.twitter.com/WJlFsIHxxR — Infos OM (@InfosOM_) October 16, 2024

Turpin ne sera pas seul

Clément Turpin, arbitre de renom en Ligue 1, est souvent au cœur de polémiques. Sa réputation a été entachée par des décisions discutables lors de matchs impliquant l’OM, entraînant une fronde chez les fans. Les supporters marseillais n’hésitent pas à faire part de leur mécontentement concernant certaines de ses interventions qui ont potentiellement impacté le résultat de leurs rencontres. Des penalties non accordés ou des expulsions controversées ont marqué des affrontements importants, notamment contre des rivaux comme le PSG ou Lyon. Ces erreurs arbitrales ont non seulement influencé le résultat des matchs, mais ont également alimenté les tensions autour de l’arbitrage en Ligue 1, faisant de Turpin une figure controversée aux yeux des fans marseillais.

MHSC – OM : Turpin arbitre central, Stéphanie Frappart à la VAR

Il sera l’arbitre central de ce match accompagné par ses assistants : Benjamin Pages et Julien Garrigues. Le 4e arbitre sera Antoine Valnet… Stéphanie Frappart, désignée comme arbitre assistant vidéo, a également fait face à des critiques lors de ses interventions précédentes dans des matchs de l’OM. Les fans redoutent que son rôle dans le VAR ne devienne un point de tension, surtout dans un match aussi important avant le fameux OM vs PSG.

Par exemple, André Villas-Boas après un match contre le PSG en 2020 avait déclaré : « Il y a des décisions qui ont été clairement mauvaises. C’est frustrant, car nous avons fait un bon match et des décisions comme celles-ci peuvent vraiment changer le cours d’une rencontre. » Cette déclaration illustre le mécontentement général vis-à-vis de l’arbitrage de Turpin dans des moments cruciaux pour l’OM.