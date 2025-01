Mercato OM : De Zerbi envoie un message fort à Sternal et aux autres jeunes de l’effectif !

Enzo Sternal, jeune attaquant formé à l’Olympique de Marseille, pourrait bientôt quitter son club post formateur. Malgré un avenir prometteur, il n’a pas su s’imposer dans le groupe de Roberto De Zerbi et pourrait prendre la direction d’Anderlecht lors du mercato hivernal. L’entraineur a évoqué son cas ce lundi…

Le joueur de 17 ans, prolongé en août dernier jusqu’en 2027, a fait deux apparitions en Ligue 1 cette saison, mais son temps de jeu reste largement insuffisant. Selon L’Équipe, Sternal pourrait rejoindre le club belge d’Anderlecht, où il aurait davantage d’opportunités pour se montrer au niveau professionnel. Un départ définitif de l’attaquant serait un coup dur pour le centre de formation marseillais, qui verrait ainsi partir un autre de ses jeunes talents sans avoir pu l’intégrer à son effectif principal.

Si Sternal n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas

Lors de sa conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi a réagi à cette situation en évoquant la concurrence au sein de l’équipe : « Je ne l’ai pas utilisé beaucoup parce qu’il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. Je suis l’un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L’objectif, c’est les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C’est clair pour tout le monde. »

