Mercato OM : « Il n’avait pas envie de se battre »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Christophe de CM football et Mathieu supporter de l’OM se sont exprimés sur le départ d’Azzedine Ounahi vers le Panathinaïkos.

« Comment tu peux dire je n’ai pas assez travaillé »

Après un passage très décevant à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi s’est envolé vers la Grèce pour un prêt avec option d’achat. Dès sa signature il a pu exprimer ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, une déclaration qui a particulièrement étonné notre invité, Christophe de CM football. « C’est bien pour tout le monde, surtout après sa déclaration quand il a dit qu’il n’avait pas assez travaillé, c’est ça qui m’a choqué. Les problèmes persos, les problèmes de blessure j’entends, après son but face à Nantes il se blesse très vite, j’entends et il n’y a pas de problème. En revanche comment tu es un sportif professionnel, que tu joues au football, que tu as des millions de personnes qui te suivent que ce soit dans ton pays. Où ta été une star pendant la coupe du monde et derrière dans le club dans lequel ta rêvé de jouer. Comment tu peux dire je n’ai pas assez travaillé, ça ne passe pas. »

« Pour ma part, ça ne passe pas ! « @CMFootball_ et Mathieu évoquent sur le départ d'Ounahi

« Il n’avait pas envie de se battre »

Mathieu, supporter de l’OM prend le relais. « C’est vrai qu’on l’a vu énormément en dilettante sur ses matchs à l’OM, il n’avait pas envie de se battre. Dès qu’il y avait la balle à proximité il tendait le pied sans vraiment rentrer dans le joueur. C’est étonnant parce qu’au Maroc il a toujours fait preuve d’engouement, il était heureux, il avait la banane. C’est un joueur qui joue en passe et va notamment au Maroc et à l’OM c’était énormément de passes latérales. Le contraste est assez étonnant avec le niveau affiché à l’OM mais quand on voit sa coupe du monde et qu’on l’a pour 11 millions on se dit que c’est un super coup. C’est un mec qui va nous tonifier l’entre jeu et finalement un an après on se rend compte que non. »

Son français n’étant pas parfait il n’utilise pas les bons termes pour faire passer le message voulu.

Il voulait dire que suite à ses mauvais passage (blessures et pb perso) il n’a pas su et pu travailler de la bonne façon pour être plus performant… — Hakim (@Z_hakos) September 6, 2024

