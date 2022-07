Mercato OM : De Zerbi pour remplacer Sampaoli ?

Jorge Sampaoli est parti, la terre ne s’arrête pas de tourner pour autant, et pour le remplacer Roberto De Zerbi serait l’option la plus probable pour le moment.

Longoria ne devrait pas tarder, si ce n’est pas déjà le cas à trouver un remplaçant à Sampaoli. En effet, selon Footmercato, Pablo Longoria aurait déjà appelé Roberto Zerbi, libre de tout contrat après son départ du Shaktar Donetsk en raison du conflit russo-ukrainien. L’entraineur notamment passé par Sassuolo entre 2017 et 2021 serait donc dans les petits papiers de Longoria.

L’italien de 43 ans, prône un beau football, et est adepte du 4-2-3-1, de quoi directement imaginer que Payet jouera en 10 et non pas au poste d’ailier gauche. Pour l’instant bien sûr rien est fait, mais le président ne devrait pas perdre de temps afin de permettre au joueur de faire la préparation avec leur entraineur, et commencer la saison au mieux.