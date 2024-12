Mercato OM : De Zerbi s’estime chanceux d’avoir ce joueur !

Gerónimo Rulli, le gardien de l’Olympique de Marseille, s’impose comme l’une des meilleures recrues du mercato estival 2024. Après sa prestation décisive lors de la victoire 2-1 face à Monaco, l’Argentin confirme son rôle indispensable sous la houlette de Roberto De Zerbi.

Lors du match entre l’OM et Monaco, Rulli a été un acteur clé en réalisant des arrêts cruciaux. Monaco a eu des occasions, mais l’Argentin a su faire preuve de sang-froid et d’excellence pour garder son équipe à flot. Ses interventions ont permis à l’OM de sécuriser la victoire, affirmant ainsi son importance dans les moments décisifs.

A lire : OM : Riolo écarterait un joueur important du onze pour progresser dans le jeu

La déclaration de De Zerbi : Rulli, un grand gardien, un grand homme, un grand leader

Après le match, Roberto De Zerbi a salué la prestation de Rulli : « Si je pense avoir un grand gardien ? Oui, je pense avoir un grand gardien, un grand homme, un grand leader, et on est vraiment chanceux de l’avoir », Ces paroles témoignent de l’impact immédiat du gardien depuis son arrivée cet été. Sa capacité à réaliser des arrêts clés et à calmer la défense est un atout majeur pour l’OM.

De Zerbi sur Rulli : « C’est un GRAND GARDIEN, un grand homme, un grand LEADER. » pic.twitter.com/n5DNP2TkyP — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 1, 2024

Rulli : Une Recrue Efficace du Mercato Estival

Arrivé en 2024, Rulli a rapidement démontré son efficacité. Bien qu’il ne fasse pas autant de bruit que d’autres recrues, ses performances solides font de lui un gardien fiable et rassurant pour l’OM. Sa régularité et ses parades décisives renforcent la défense marseillaise, apportant une stabilité dont l’équipe avait besoin.

Un gardien clé pour l’avenir de l’OM

Au-delà de ses statistiques, l’impact de Rulli sur la dynamique de l’équipe est indéniable. De Zerbi a souligné à plusieurs reprises que sa présence apporte un équilibre et une confiance précieuse à la défense. Avec Rulli dans les cages, l’OM semble mieux armé pour poursuivre ses ambitions en Ligue 1 et en compétitions européennes.

En somme, Gerónimo Rulli est une recrue essentielle pour l’OM en 2024, et son rôle dans la quête des titres de l’équipe semble plus que jamais déterminant.