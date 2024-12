Mercato OM : De Zerbi vise ce jeune talent très convoité de 18 ans ?

Alors que le mercato hivernal 2025 approche à grands pas, l’Olympique de Marseille semble bien décidé à renforcer son effectif. Après Rowe et Greenwood, le staff marseillais aurait un talent anglais dans son viseur mais l’opération semble bien compliquée…

Une rumeur émerge concernant l’intérêt du club pour un jeune talent anglais, Tyler Dibling. L’attaquant de Southampton, considéré comme l’un des meilleurs espoirs du football britannique, suscite de plus en plus d’attention de la part de grands clubs européens, dont l’OM dirigé par Roberto De Zerbi.

Selon les révélations de Graeme Bailey, expert en transferts pour TBR Football, le RB Leipzig, club de Bundesliga, serait également sur les rangs pour s’attacher les services de Dibling. Le club allemand, sous la houlette de Jürgen Klopp, serait particulièrement intéressé par le jeune prodige pour l’intégrer à son ambitieux projet. Le Borussia Dortmund et l’OM sont également mentionnés parmi les clubs intéressés par l’attaquant de Southampton, soulignant l’attrait croissant pour ce talent.

A lire : « Il ne manque rien à cet OM, le club va finir champion de de France » selon cet illustre ancien !

Exclusive: Newcastle are watching ‘crazy’ Southampton player very closely with Jurgen Klopp also keen https://t.co/M1bBQeyd8O

— TBR Football (@tbrfootball) December 17, 2024