Mercato OM : « Dégager une marge de manœuvre pour prolonger Thauvin, Amavi, Lopez… »

Extrait du dernier DFM sur Footballclubdemarseille.fr. Notre journaliste Nicolas Filhol évoque la baisse de la masse salariale et l’opportunité que cela pourrait créer…

Dimitri Payet a accepté de lisser son salaire sur 4 ans, un exemple que pourrait suivre Steve Mandanda. De plus, l’OM aimerait aussi trouver une porte de sortie pour des gros salaires comme ceux de Strootman, Mitroglou et Germain. Si la direction atteint cet objectif, la marge de manœuvre libérée sera-t-elle utilisée pour proposer des prolongations de contrat à des joueurs comme Amavi, Thauvin ou Lopez ? C’est le souhait de Nicolas Filhol…

Le Stade Vélodrome, Sincèrement non on n’a pas parlé de ça — Boudjellal

« Thauvin est encore jeune, champion du monde, mais il y a d’autres cas. Mandanda peut prolonger d’un an, tu divises son salaire par deux. Strootman par contre ils ne vont pas le prolonger… Si tu arrive à faire partir Strootman, te débarrasser de Mitroglou, lisser le salaire de Mandanda comme pour Payet… est ce que tu as pas un peu plus de marge manœuvre pour prolonger un Thauvin, un Amavi, un Lopez ? C’estça qui est intéressant, c’est là qu’il faut jouer… » Nicolas Filhol – source : FCMarseille

