Mercato OM : Déjà 7 joueurs que Sampaoli ne conservera pas ?

L’effectif olympien va être profondément remodelé cet été. Pablo Longoria travaille avec son coach Jorge Sampaoli et plusieurs choix auraient déjà été entérinés…

En mars dernier, Jorge Samapoli avait été clair concernant cette fin de saison, le coach argentin voulait évaluer son effectif pour voir avec qui continuer la saison prochaine. « On a commencé à évaluer le grouper a court terme pour pouvoir prendre des décisions à court mais aussi moyen terme. Notre philosophie appelle à se tourner vers le but adverse plus que vers le nôtre. (…) Nous allons faire en sorte de faire adhérer les joueurs à cette philosophie, certains s’adapteront vite, d’autres plus lentement, certains pas du tout. Le rôle du staff est de séduire le groupe et de redorer le blason du club. (…) On travaillera pour étudier le marché des transferts en fonction de nos besoins. » Sampa aurait déjà écarté certains éléments…

Négociations pour Amavi et Thauvin

En effet, selon RMC Jorge Sampaoli aurait déjà fait des choix concernant les joueurs en fin de contrat et les prêtés. Le technicien argentin aimerait faire prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi, même si rien n’est acté dans les deux cas. Par contre, Christopher Rocchia, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo et Valère Germain eux aussi libre en juin n’auront, sauf surprise, pas d’offre de prolongation.

Lirola et Balerdi souhaités, Ntcham et Cuisance non conservés…

🔵⚪️Sampaoli commence à avoir une idée très précise des joueurs qu’il veut conserver ou pashttps://t.co/d7THd8n1Pk — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2021

Sampaoli aurait aussi tranché concernant les joueurs prêtés. Si l’ancien coach de Santos veut pouvoir s’appuyer sur Pol Lirola et Leonardo Balerdi, Olivier Ntcham et Michael Cuisance vont repartir respectivement au Celtic et au Bayern. Pour autant, Pablo Longoria va devoir négocier avec la Fiorentina et Dortmund pour espérer conserver les deux jeunes joueurs. L’OM ne compte pas payer les options d’achats actuelles (12M€ pour Lirola, 14 pour Balerdi), Pablo Longoria va tenter de faire baisser leur montant. Autre option non écarté, un nouveau prêt.