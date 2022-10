Mercato OM : Déjà des indices sur l’avenir d’Alexis Sanchez?

Titulaire une nouvelle fois en Ligue des Champions, Alexis Sanchez réalise un début de saison de haut niveau. Le Chilien pourrait rester une saison de plus comme l’avait annoncé Pablo Longoria?

Son arrivée avait créé la surprise générale ! Pourtant, Alexis Sanchez est bien là, à l’Olympique de Marseille et semble avoir retrouvé des jambes et du rythme après des saisons compliquées à Manchester United et l’Inter Milan.

Sanchez, une année de plus à l’OM?

L’attaquant chilien est venu à Marseille avec de nouvelles intentions et a montré tout l’étendu de son talent depuis le début de la saison. Déjà buteur à plusieurs reprises en Ligue 1, il a trouvé le chemin des filets ce mardi soir face au Sporting en profitant d’une relance totalement ratée d’Adan. Un but plein d’opportunisme et de grinta ce qui caractérise bien le début de saison du Chilien.

L’ancien joueur d’Arsenal n’a signé que pour une saison à l’OM comme l’avait expliqué Pablo Longoria lors de sa conférence de presse de présentation. Cependant, il aurait dans son contrat une année en option ! Celle-ci pourra être actionnée s’il réalise une bonne saison avec l’équipe marseillaise. Avec les dix premiers matchs en Ligue 1 et les trois de Ligue des Champions déjà disputés, la tendance semble se confirmer… Si l’international chilien reste à ce niveau, il se pourrait que l’on profite de son talent au Vélodrome une saison de plus !

Casoni a adoré le match de Sanchez

Alexis Sanchez a été titulaire face au Sporting ce mardi soir en Ligue des Champions. Le Chilien a livré une belle performance qui a notamment marqué Bernard Casoni, interrogé par L’Equipe.

« Adan a donné l’opportunité à l’OM de revenir, oui. Après il fallait savoir en tirer les bénéfices. Un gars comme Alexis Sanchez, c’est le très, très haut niveau. Il ne lâche jamais rien et la Ligue des champions, c’est ça. Il ne renonce pas, il est présent sur chaque action. En allant presser le gardien, il se prend un défenseur, mais il continue sa course. A la 86e, Sanchez pressait encore. Il pousse à la faute. S’il ne fait pas ce pressing que d’autres ne font pas, Adan ne fait pas son erreur. Et derrière on ne sait pas ce qu’il se passe. Car cette bourde après cette pression de Sanchez change tout, le gardien perd confiance, sa défense aussi. Tout se retourne, car le gars n’est pas résigné, il est allé chercher le but, il y a cru. Et il a remis l’OM dans le match. Sur ce qu’il contre, c’est vraiment la meilleure recrue de l’été. À la 86e minute, il pressait encore ! » Bernard Casoni – Source : L’Equipe (05/10/22)