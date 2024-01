Mercato OM : Déjà un indice sur l’avenir de ce taulier de Gattuso?

Ces derniers jours, des rumeurs ont envoyé Jonathan Clauss hors de l’OM. Malgré les dernières offensives du Bayern Munich, le club allemand a décidé de se renforcer avec un autre élément à ce poste.

Jonathan Clauss et l’OM ne semblaient pas disposés à actionner un départ cet hiver. L’international français faisait partie des pistes du Bayern Munich mais le club allemand a décidé de se renforcer dès cet hiver à ce poste. En effet, comme l’expliquait Fabrizio Romano en cette fin de semaine, Sacha Boey s’engage en Bundesliga en provenance de Galatasaray. Une porte se referme donc pour l’ancien joueur du RC Lens?

🚨🔴✈️ EXCL: Sacha Boey, landed in Munich in order to sign as new Bayern player from Galatasaray!

Here’s the French fullback together with his agents from Stellar Group — Joshua Barnett, Thies Bliemeister, Bembi Vungbote.

The first pic as new Bayern player. 🤝🏻 pic.twitter.com/Py19OaMcCl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024