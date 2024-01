Vente OM : La mise au point d’un spécialiste sur les déclarations saoudiennes !

Ces derniers jours ont été animé par l’interview donnée au média Carré d’un prince saoudien. RMC a donné la parole à un spécialiste !

Les rumeurs se renforcent autour d’une vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite. Ce samedi, RMC a réalisé une interview d’un spécialiste de la géopolitique du sport, Jean-Baptiste Guégan. Ce dernier explique que le prince qui a donné l’interview au média Carré en cette fin de semaine ne fait pas partie des décideurs et qu’il ne faut pas donner autant de crédits à sa déclaration.

🇸🇦 Avec Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport, on a essayé de peser et de sous-peser les propos du prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, sur les possibles rachats de l’OM et Monacohttps://t.co/lD8091HT5n — RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2024

« Quand on regarde sa branche de la famille, il n’est pas au cœur du pouvoir et il ne s’exprime pas au nom du royaume saoudien ou de MBS. C’est un prince parmi d’autres, explique Jean-Baptiste Guégan à RMC. Aujourd’hui leur communication est carrée, ce n’est pas comme ça que cela se passe. Il faut arrêter de donner la parole à n’importe quelle personne parce qu’elle est saoudienne et qu’elle porte l’habit traditionnel. C’est excessif. Quand on demande à quelqu’un si c’est une bonne idée d’investir à Monaco ou Marseille, il ne va pas dire non. Mais là, avec l’Arabie saoudite, il ne faut pas oublier qu’il y a une politique d’Etat construite avec une planification, celle du plan Vision 2030. Ce n’est pas aussi amateur. VEnsuite, sur la liste des acteurs saoudiens de l’industrie du sport, ce prince en question n’est pas un acteur reconnu. Aujourd’hui, ce n’est pas quelqu’un qui est susceptible d’avoir une quelconque responsabilité parmi les milliers de princes que l’on va trouver en Arabie saoudite. Être prince en Arabie saoudite, c’est commun et cela ne signifie pas que vous êtes aux commandes ou proche de MBS. C’est un peu comme s’appeler Dupont en France en exagérant. Ce prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, on ne sait rien de ses capacités financières. »