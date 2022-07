Mercato OM : Déjà un premier désaccord entre l’OM et Tudor

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Middlesbrough 2 buts à 0, Tudor a confié à L’Equipe qu’il n’était pas d’accord avec le rythme et le choix des matchs de préparations ce qui expliquerait, au moins en partie, les défaites de l’OM lors de cette présaison.

Défait dans le nord de l’Angleterre, face à Middlesbrough, l’OM inquiète ses supporters lors de cette préparation. Si Tudor ne s’est pas montré inquiet à la fin de la rencontre et a tenu à rassurer, il a ensuite remis en question le choix des adversaires fait par sa direction. Selon lui, l’équipe ne peut pas être performante étant donné les efforts physiques qu’il leur demande lors des séances d’entraînement.

En effet, en Italie, les clubs privilégies une préparation physique importante et des matchs face à des équipes moins compétitives afin de ne pas épuiser les joueurs. Tudor habitué à ce type de pré saison, doit s’adapter au choix fait par sa direction, probablement prévu par rapport à la préparation souhaité par Sampaoli, avant son départ inattendu. Tudor a donc fait le choix de ne pas adapté sa préparation à l’organisation des matchs déjà prévus.

La préparation continue !

Middlesbrough et Norwich étaient plus avancés dans leur préparation. Cependant, le Bétis Séville et le Milan AC ont commencé leur préparation un peu plus tard et seront peut-être dans le même état physique que les olympiens, mais sont des équipes d’un niveau bien supérieur aux derniers adversaires de l’OM.

Reste maintenant à savoir si les joueurs marseillais réussiront à s’adapter au programme du technicien croate. Plutôt dominant en première période lors des deux derniers matchs, l’OM espère sûrement être capable de poursuivre leurs efforts tout au long de leur prochain match et d’enfin retrouver le chemin des filets.

« J’aurais choisi des matchs moins difficiles » – Tudor

« Si vous voulez de l’intensité dès le début des matchs cette année, on doit s’entrainer de cette façon pendant l’été. Je n’ai pas choisi cet enchainement de matchs (face à des équipes déjà rodées), cela m’a été imposé. Si on avait décidé, avec notre type de préparation, j’aurais choisi des matchs moins difficiles. Ce n’est pas pour justifier cette performance, c’est juste mon point de vue. » Igor Tudor Source : L’Equipe (23/07/2022)