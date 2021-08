Mercato OM : « Delort est perturbé par cette situation », explique le coach de Montpellier

Andy Delort est actuellement courtisé à l’OM et l’OGC Nice. L’attaquant de Montpellier n’était pas présent à l’entraînement collectif ce match, se contentant d’un travail individuel en salle. Le coach du MHSC Olivier Dall’Oglio s’est exprimé en conférence de presse sur la situation de son joueur

Courtisé par l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, Andy Delort ne s’est pas entrainé avec ses coéquipiers ce vendredi. L’attaquant montpelliérain s’est en effet contenté d’un travail en salle. Présent en conférence de presse, son entraîneur Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur la situation de son joueur.

« On prendra une décision demain (concernant le déplacement à Lille) car la situation eut évoluer entre aujourd’hui qui et demain. On en a discuté avec Andy et lui aussi est perturbé par la situation. C’est sûr que quand on est un joueur et que l’on est sollicité comme cela il y a des interrogations, a lancé le technicien lors de son passage en conférence de presse. Il arrive à un certain âge et j’arrive aussi à comprendre certaines interrogations de sa part. Oui on discute mais il a des conseillers et il discute plus avec ses agents qu’avec moi. » Olivier Dall’Oglio – Source Conférence de presse (27/08/2021)

Sampaoli veut Delort !

En conférence de presse ce jeudi, le coach argentin Jorge Sampaoli a été questionné sur la possibilité de voir l’international algérien débarquer à Marseille. Cela paraît compliqué d’après l’entraîneur de l’OM, surtout avec les finances du club…

« Oui, c’est un attaquant qui nous intéresse. il a de très bonnes qualités devant le but. C’est un joueur courageux, j’ai toujours vu Delort comme le 9 de l’OM mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C’est quasiment impossible aujourd’hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s’ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/21)