Mercato OM : Retournement de situation pour Caleta-Car?

Annoncé sur le départ, Duje Caleta-Car pourrait finalement rester à Marseille cette saison. Malgré ce qu’a dit Pablo Longoria, le défenseur pourrait jouer ce dimanche !

Pablo Longoria a plusieurs fois été questionné sur la situation de Duje Caleta-Car. L’international croate, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, était sur la liste des transferts et aurait pu quitter le club cet été. Le 24 août 2022, il est toujours à Marseille mais n’a pas de temps de jeu avec Igor Tudor.

Caleta-Car titulaire face à Nice?

D’après L’Equipe, Caleta-Car devrait jouer ce dimanche face à Nice après le carton rouge reçu par Samuel Gigot contre Nantes au Vélodrome. Le Croate jouera malgré sa non-prolongation de contrat alors que Pablo Longoria avait prévenu les joueurs dans cette situation en conférence de presse à plusieurs reprises.

Pablo Longoria fait le point sur le dossier Caleta-Car

Le président Pablo Longoria était en conférence de presse pour présenter Alexis Sanchez mais a également évoque quelques dossiers de la suite du mercato de l’OM. Questionné sur Duje Caleta-Car, le dirigeant affirme qu’il n’a pas changé sa politique au sujet des fins de contrat.

« La situation de Caleta Car, c’est un cas particulier. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, on a parlé avec l’entourage du joueur » Pablo Longoria Source : Conférence de presse (10/08/22)

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission de lundi, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :