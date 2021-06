Mercato OM: Dénouement proche dans le dossier Gerson ?

L’Olympique de Marseille serait toujours plus proche de faire signer le Brésilien Gerson. Alors que son nom circule depuis quelques temps, le milieu de terrain pourrait enfin débarquer à l’OM.

Le joueur de Fluminense serait la piste prioritaire de Pablo Longoria, au poste de milieu de terrain. Selon Globo Esporte, un média brésilien, Gerson serait de plus en plus proche d’une arrivée à Marseille avec l’offre formulée par les représentants du club. Les dirigeants olympiens offriraient 25M€ + 5M€ de bonus à l’équipe auriverde… Ces bonus seraient applicables en cas de qualification en compétitions européennes pour l’OM et selon les performances de l’homme de 24 ans sous les couleurs marseillaises.

Une réunion prévue aujourd’hui

Une réunion entre les avocats des deux écuries est prévue ce mardi, afin de régler les derniers détails administratifs et d’aboutir à une officialisation. De son côté, le joueur est lui très proche d’un accord avec l’Olympique de Marseille. Si l’international U23 brésilien débarque sur la canebière, il pourrait devenir l’une des recrues les plus chères de l’histoire du club marseillais. Une satisfaction pour Jorge Sampaoli, qui pourrait compter sur un nouvel élément dans ce secteur de jeu, surtout si Bouba Kamara était amené a quitter le navire, au mercato estival.