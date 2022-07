Mercato OM : « Depay ? Ce serait un très bon coup de la part de Longoria »

Rolland Courbis, interrogé sur la rumeur Depay à l’Olympique de Marseille, verrait d’un bon œil la venue du Barcelonais à Marseille.

L’ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis, valide la piste Depay à Marseille. En effet, le joueur barcelonais serait sur les tablettes du club, Longoria chercherait même à dégraisser spécifiquement pour recruter l’international néerlandais (80 sélections, 42buts). Interrogé sur l’éventuel venue de l’ancien de Lyon et de Manchester United, Rolland Courbis a avoué que son arrivée serait « un très bon coup ».

Courbis approuve la piste Depay !

Interviewé par MédiaFoot Marseille, l’ancien coach olympien s’est livré quant à ses attentes pour la saison prochaine de l’OM, et réagit notamment à la rumeur Memphis Depay. L’attaquant néerlandais pourrait donc quitter la Catalogne un an seulement après l’avoir rejointe, en effet, la très probable arrivée de Raphinha et l’attaque déjà surchargée du FC Barcelone plaide en la faveur d’un départ pour Depay.

« J’ai entendu, dernièrement, que l’OM s’intéressait à Memphis Depay, c’est ça ? Alors je ne sais pas s’il accepterait de signer chez l’ennemi, parce que l’ennemi de l’OM, désormais, c’est l’OL. Mais avec son expérience, sa connaissance de la Ligue 1, et de la Ligue des Champions, je pense que ce serait un très bon coup de la part de Longoria. » Roland Courbis Source : MédiaFoot Marseille (11/07/2022)

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).