Mercato OM : Le feuilleton Kluivert continue…

Chaque jour, une nouvelle information différente concernant Justin Kluivert… Cette fois-ci, d’après le journaliste italien Nicolo Schira, le Néerlandais ne fait pas partie des plans de l’OM.

L’Olympique de Marseille doit se renforcer à plusieurs postes et notamment en attaque. Depuis plusieurs semaines, c’est le nom de Justin Kluivert qui revient avec insistance. Passé par l’OGC Nice la saison dernière, il ne restera pas chez les Aiglons et a fait son retour à l’AS Roma.

Pas d’offre pour Kluviert?

Seulement, il ne fait pas partie des plans de José Mourinho. L’OM l’aurait contacté d’après plusieurs médias. Ce mardi, un nouveau démenti est tombé à ce sujet. Le journaliste italien Nicolo Schira explique que l’ailier n’est pas une piste de l’Olympique de Marseille.

La Gazzetta Dello Sport ainsi que le Corriere Dello Sport affirmaient tous les deux en début de semaine que l’OM avait offert 10 millions d’euros au club italien pour s’attacher les services de Kluivert. Ce mardi, l’attaquant n’était pas dans le groupe pour le déplacement au Portugal.

Kluivert? Laissons du temps de jeu à Konrad plutôt… — Astier

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », interrogé sur Justin Kluivert, l’invité Cyril Astier avoue espérer voir Konrad De La Fuente sur le l’aile gauche marseillaise plutôt que l’ailier néerlandais. En effet, le jeune américain avait fait bonne impression lors de ces premières prestations avant de se blesser, de quoi laisser de grands espoirs dans l’esprit des Marseillais. Pour l’agent de joueur, nul besoin de recruter un jeune ailier gauche à potentiel quand il y en a déjà un dans l’effectif.

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)