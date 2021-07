Les nouvelles recrues s’enchainent à l’OM. Pau López devrait être prêté avec option d’achat par la Roma. Après un passage contrasté en Italie, le gardien espagnol deviendrait le numéro 1 bis aux côtés de Steve Mandanda.

Pau López devrait devenir la 5e recrue estivale de l’OM. Après les récentes arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi et Cengiz Ünder, le gardien espagnol et sur le point de les rejoindre. Pablo Longoria a souhaité le recruter en tant que numéro 1 bis. L’objectif est de le mettre en concurrence avec Steve Mandanda la saison prochaine et de préparer sa succession dans les années à venir. À 26 ans, l’Espagnol est un gardien expérimenté. Après être passé par l’Espanyol Barcelone, Tottenham, le Bétis et l’AS Roma, il a également connu deux sélections avec la Roja. À en croire les médias, Pau López sera prêté à l’OM avec une option d’achat de 15M€. Mais le journaliste Johann Crochet, correspondant en Italie pour la radio RMC, a des doutes sur son jeu au pied et son mental. il l’a expliqué dimanche…

je n’ai jamais vu un gardien aussi mauvais au pied — JOHANN CROCHET

« Je n’ai jamais vu un gardien aussi mauvais au pied. Généralement les gardiens pas à l’aise au pied, ils balancent devant. Le problème de Pau Lopez quand il arrive à la Roma c’est qu’on nous dit que Paulo Fonseca voulait un gardien à l’aise dans la relance courte pour faire jouer de derrière. On n’a pas mis longtemps à voir que cela n’allait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y a un vrai problème de dosage sur le jeu court et mi-long. Le nombre de ballons interceptés par des adversaires cette saison… Le vrai problème, c’est souvent dans le premier quart d’heure et contre des grosses équipes. Cela peut te flinguer totalement le match. » Johann Crochet – Source : RMC Sport (05/07/2021)

PAU LÓPEZ PEUT REPRENDRE CONFIANCE

En concurrence avec Antonio Mirante cette saison, Pau López a disputé 21 rencontres de Serie A et 12 rencontres en Europa League. Barré par la concurrence avec la prochaine arrivée de Rui Patricio à la Roma, le gardien espagnol a préféré accepter le challenge olympien. Une bonne nouvelle pourrait l’aider du côté de Marseille. Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens de Jorge Sampaoli le connaît bien après l’avoir côtoyé en Espagne.

« Peut-être qu’il va le relancer. Sur sa ligne, Paul Lopez c’est plutôt un bon gardien. Le problème à Rome, c’est qu’il a fait six bons premiers mois. Il fait six mois vraiment intéressants et on se dit que c’est un peu mieux que Robin Olsen. Il est meilleur sur sa ligne. Le problème c’est que je pense qu’il doit progresser mentalement. Il a fait une erreur énorme dans le derby contre la Lazio, fin janvier 2020, et derrière son aventure à la Roma est terminée. Derrière, il n’y a plus aucune sécurité, plus de mental. Plus rien. Il était fébrile avec le ballon. Ensuite il s’est blessé et a perdu sa place au profit de Mirante qui avait 35 ou 36 ans et n’était pas incroyable. » Johann Crochet – Source : RMC Sport