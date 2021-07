William Saliba devrait arriver à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Il arrivera sous forme de prêt, en provenance d’Arsenal, après une expérience à Nice la saison dernière. Très courtisé, il a finalement porté son choix vers l’OM…

Comme l’annonçait ce vendredi le site anglais The Athletic, et son journaliste David Ornstein, Saliba avait bel et bien choisi l’Olympique de Marseille malgré de nombreux prétendants à son égard. Le jeune défenseur français (20 ans) devrait rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt comme nous l’informe le journaliste transalpin Nicolo Schira sur son compte Twitter.

Done deal! William #Saliba to #OlympiqueMarseille from #Arsenal on loan. #OM’s chairman Longoria on 🔥: he has closed another purchase after Gerson, Balerdi, De La Fuente, Pau Lopez and Under. And it doesn’t end there… #transfers #TeamOM #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2021

Sampaoli décisif pour Saliba ?

Acheté près de 30 millions d’euros par Arsenal à l’ASSE, William Saliba ne s’est jamais imposé en Angleterre. Prêté à Nice la saison dernière en hiver, il s’est relancé en réalisant de belles performances. Ainsi, selon l’Equipe, alors qu’il était courtisé par Lille, Newcastle, et Nice, le discours de Jorge Sampaoli l’aurait convaincu d’accepter le challenge marseillais. L’ancien joueur de l’ASSE n’est pas le seul défenseur a être en discussions avancées avec l’OM, Luan Peres pourrait lui aussi débarquer à Marseille.

Tandis que le joueur ne sera pas retenu dans le groupe pour le prochain match de Santos contre l’Atlético Mineiro, le président du club Andres Rueda avait tenu à clarifier la situation de son joueur de 26 ans. Tout en confirmant que la proposition envoyée à Luan Peres était « bonne pour le joueur« .

LA PROPOSITION EST À UN NIVEAU AVANCÉ, MAIS ELLE N’EST PAS BOUCLÉE – ANDRES RUEDA

« Vendu », c’est quand on signe le contrat. (…) Santos a une énorme exposition mondiale et tout le monde est convoité. Nous devons séparer les approches des propositions. Nous avons transmis la proposition à Luan Peres. Le club a fait une proposition et nous sommes en train de négocier. Nous évaluons les valeurs en jeu, la proposition est bonne pour le joueur… (…) Cette approche s’est transformée en une proposition et elle a avancé. Elle est à un niveau avancé, mais elle n’est pas bouclée » Andres Rueda – source : Aqui Se Fala de Santos