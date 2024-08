Mercato OM : des joueurs prestigieux sans contrat ! Des bonnes affaires à saisir ?

En cette fin de mercato, beaucoup de joueurs se retrouvent sans club. Sur cette liste, nous pouvons retrouver Memphis Depay ou encore James Rodriguez. C’est aussi le cas de trois internationaux français : Adrien Rabiot, Anthony Martial et Wissam Ben Yedder.

Le mercato estival se termine dans quelques jours, et certains des meilleurs joueurs européens n’ont toujours pas trouvé de club. Parmi la liste des joueurs sans contrats, des Français font leur apparition malgré une certaine longévité au sein de leur équipe.

Depay et Rodriguez au chômage

Parmi les joueurs sans club, il y a tout d’abord Memphis Depay. L’international néerlandais a fini son contrat avec l’Atlético de Madrid. Sur Instagram, l’attaquant a d’ailleurs publié une vidéo où il s’entraîne seul à Monaco.

James Rodriguez, ancien joueur de l’AS Monaco et du Real Madrid, fait également partie des joueurs sans club. Le colombien est libre de tout contrat, après une seule saison à São Paulo. Le milieu de terrain enchaîne les transferts, puisqu’il a joué dans quatre équipes différentes en quatre ans : Everton FC, Al Rayyan SC, l’Olympiakos et São Paulo FC.

Trois internationaux français sans club

Selon RMC Sport, Memphis Depay et James Rodriguez ne sont pas les seuls à être sans contrat. Adrien Rabiot, Anthony Martial et Wissam Ben Yedder sont dans le même cas de figure. Rabiot n’a pas prolongé avec la Juventus de Turin cet été, le milieu de terrain français est officiellement libre depuis le 1er juillet dernier. Martial n’a pas trouvé de club non plus, après la rupture de son contrat avec Manchester United, où il jouait depuis 2015. Ben Yedder est également sans équipe, malgré de bonnes performances avec l’AS Monaco la saison dernière. L’attaquant de 34 ans voit sa réputation ternie par ses problèmes avec la justice.

On notera également le nom du défenseur brésilien Alex Sandro (33 ans) dans cette liste d’opportunité à saisir. Ce dernier n’est plus sous contrat avec le club turinois.

