Mercato OM : Des négociations en cours avec des jeunes…

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont fait du centre de formation l’une de leurs priorités. Plusieurs jeunes joueurs de la pépinière olympienne seraient actuellement en négociations pour signer leur premier contrat professionnel.

Comme l’indique le journal la Provence ce jeudi, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec plisseurs éléments du centre de formation pour leur faire signer un contrat professionnel. Le quotidien sportif indique toutefois que la première offre du club marseillais a été jugée insuffisante pour ces derniers.

On apprend ainsi que l’OM proposerait un salaire évolutif sur 3 ans compris entre 4000 et 8 000€ mensuel avec et des primes à la signature de 50 000€ en moyenne. Les dirigeants olympiens auraient reçu des contre-propositions, mais les positions seraient à ce jour assez éloignées. En effet, certains joueurs pensaient initialement obtenir cinq fois plus que ce soit en terme de salaire ou de primes.

Aucune garantie sportive

Toujours selon la Provence Bertelli, Nkounkou, Rahou, ou encore Souaré seraient sollicités, en France et à l’étranger. Outre la question financière ils attendraient également des garanties sportives.