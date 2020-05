Vente OM : « La solution la plus simple c’est de vendre le club, mais attention… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi consacrée à la crise financière que traverse aujourd’hui l’Olympique de Marseille.

De nombreux supporters estiment que seule une vente du club pourrait permettre à l’OM de redevenir réellement ambitieux. Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur cette théorie.

La Vente OM comme unique solution pour retrouver un OM ambitieux sportivement ? Pour Nicolas Filhol ce serait peut être l’option la plus simple et la plus rapide vu l’état des finances du club. Mais attention quand même au type de repreneur, car l’exemple des Girondins de Bordeaux montre que cela pourrait être encore pire…

si c’est un fond d’investissement comme à Bordeaux qui arrive, ce sera encore plus la catastrophe

» Pour que l’OM redevienne compétitif, la solution la plus simple ce serait la vente du club. On efface tout et on recommence avec un propriétaire qui à plus d’argent de McCourt, et surtout qui met en place des gens compétents pour mieux gérer. Après attention car si c’est un fond d’investissement comme à Bordeaux qui arrive, ce sera encore plus la catastrophe… » Nicolas Filhol – source : Débat Foot Marseille

