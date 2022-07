Mercato OM : Négociations rompues entre Tavares et l’OM !

Pourtant annoncé du côté de l’OM depuis plusieurs semaines. La Provence avait révélé cette semaine que le portugais n’était pas emballé à l’idée de rejoindre la cité phocéenne. Fabrizio Romano confirme que les négociations sont au point mort depuis plusieurs jours, Nuno Tavares serait proche de rejoindre l’Atalanta Bergame.

Selon le très fiable Fabrizio Romano, les négociations entre l’OM et Nuno Tavares sont interrompues. Le joueur n’était pas emballé à l’idée de rejoindre le club phocéen d’après la presse française ces derniers jours. Le latéral portugais serait maintenant suivi par Brighton et l’Atalanta. Le club italien serait en tête de course pour le moment. Selon les informations de Sky Sport Italia il devrait rejoindre le club bergamote sous forme de prêt.

La saison passée le jeune joueur de 22 ans s’était illustré sous les ordres de Mikel Arteta, notamment en l’absence de Tierney régulièrement blessé. Mais l’arrivée de Zinchenko dans le club londonien condamne le portugais à une place sur le banc, de quoi le forcer à trouver une porte de sortie. Malgré les avances de l’OM il devrait donc rejoindre l’Atalanta Bergame la saison prochaine. L’OM devrait donc se mettre à la recherche d’un plan B, alors qu’Amavi et Kolasinac peine à convaincre sur le côté, l’arrivée de Lazovic devrait néanmoins apporter de nouvelles solutions à Tudor qui le connaît bien.

Nuno Tavares deal. Negotiations with OM are off since last week, news of deal progressing were ‘wide of mark’. Atalanta are still interested in signing him on loan, talks on. 🔴🇵🇹 #AFC

Brighton asked for conditions but Atalanta are leading the race and pushing this week. pic.twitter.com/RL8BHXVJfC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022