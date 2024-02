Mercato OM : Des nouvelles de Rongier…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi. Le coach italien a été interrogé sur Valentin Rongier blessé depuis plusieurs semaines…

Alors que l’OM dispose d’un effectif plus large avec l’arrivée des recrues et le retours de la grande partie des internationaux de la CAN, Gennaro Gattuso doit encore se passer des services de Valentin Rongier. « On pensait que Valentin Rongier allait revenir rapidement, mais on a baissé un peu le rythme. C’est notre capitaine, il a envie de reprendre très vite la compétition. Mais il va falloir attendre encore un peu. »

