Mercato OM : Des poursuites judiciaires à venir ?

L’Olympique de Marseille est sur le point d’enregistrer l’arrivée du jeune milieu de terrain Pape Gueye (21 ans). L’ancien joueur du havre est au coeur d’un imbroglio juridique avec Watford avec qui il s’était engagé en janvier dernier. Alors que l’OM le considère libre de tout engagement, le dossier devrait se régler devant les tribunaux.

Pape Gueye pourrait être la première recrue de l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain du havre était à Marseille hier soir pour régler les derniers détails de son futur contrat puis passer dans la foulée la traditionnelle visite médicale. L’OM pourrait donc officialiser sa signature dans les heures à venir. Marseille n’aura finalement payé aucune indemnité de transfert à Watford, club avec lequel il avait pourtant parapher un contrat en janvier dernier et qui devrait rentrer en vigueur aujourd’hui.

dUN ossier qui se réglera devant les tribunaux ?

Selon les informations du journal l’Equipe, Watford ne devrait pas en rester là. Le club anglais avait déjà envoyé récemment un courrier aux clubs intéressés (dont l’OM) pour les prévenir qu’ils s’exposaient à des poursuites judiciaires.

D’après l’Equipe, cela n’a pas refroidi l’OM et ses avocats. Ces derniers auraient en effet épluché le contrât liant Gueye et Watford et y ont trouvé de multiples irrégularités qui permettent selon eux de le considérer comme un joueur libre. Ce dossier se réglera visiblement devant les tribunaux !