Mercato OM : Des précisions sur l’intérêt du PSG pour Kamara

Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe révélait que le directeur sportif du PSG Leonardo s’intéressait au jeune marseillais Boubacar Kamara. Le quotidien sportif donne quelques précisions sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille va devoir vendre plusieurs joueurs cet été lors du mercato pour tenter de combler le trou abyssale dans les caisses du club. L’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif olympien se nomme Boubacar Kamara. Ces dernières semaines le journal L’Equipe indiquait que le PSG et son directeur sportif Lenonardo avaient coché le nom du jeune prodige marseillais issue centre de formation de l’OM.

Ce lundi, le quotidien sportif donne quelques précisions sur ce dossier.

Eyraud ne ferme pas la porte à un départ de Kamara

On apprend ainsi que le PSG aurait bien des renseignements concernant Kamara, mais que le club francilien ne serait pas allé plus loin pour l’instant. Le Paris Saint-Germain aurait en effet d’autres pistes au milieu de terrain. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Thomas Partey (Atlético de Madrid) sont notamment cités.

Sur les ondes de RMC Sport, Jacques Henri n’avait pas fermé la porte à un départ de Kamara cet été :

A lire aussi : OM: Kamara se met au MMA, « il va être monstrueux la saison prochaine »

« Une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur. Tant qu’il n’y a pas d’alignement entre ces trois acteurs, ce n’est pas possible. Ce que je veux , c’est qu’il y ait cet alignement, qu’on travaille en bonne intelligence et que ça offre des perspectives supérieures. Et ce n’est pas si facile que ça. Tout l’enjeu pour nous, ça va être de continuer à maintenir une ambition sportive qu’est la nôtre. C’est-à-dire une ambition sportive très élevée parce qu’on est l’OM et qu’on faire mieux qu’une belle figure dans les compétitions domestiques comme européennes, mais aussi arriver à la pérennité économique sans laquelle il n’y aura pas de futur à long terme » Jacques Henri Eyraud – Source : RMC Sport (16 mai 2020)