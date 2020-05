Mercato OM : Deux clubs étrangers sur un cadre de Villas-Boas

Bien que qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation financière catastrophique. Jacques-Henri Eyraud a déjà indiqué que le club devrait vendre plusieurs joueurs cet été. Bouna Sarr fait partie des cadres d’André Villas-Boas ayant une certaine côte sur le marché des transferts.

Bouna Sarr est devenu un cadre de l’équipe d’André Villas Boas cette saison. Le latéral et ailier droit de l’OM a été l’un de joueurs les plus utilisé par le technicien portugais. L’ancien messin est ainsi l’un des éléments de l’effectif olympien courtisé par des clubs étrangers. Selon le journal l’Equipe, le FC Séville et le Borussia Mönchengladbach font partie des clubs intéressés.

Une côte de seulement 6,5 millions d’euros pour Bouna Sarr ?

L’Olympique de Marseille va devoir vendre plusieurs joueurs cet été pour renflouer les caisses. Selon le quotidien sportif Jacques Henri Eyraud aurait fait savoir à son entraineur André Villas Boas qu’il devrait vendre pour récupérer au moins 60 millions d’euros. La côte de Bouna Sarr est évaluée par le site Transfermarkt à environ 6,5 millions d’euros.