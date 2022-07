Mercato OM : Deux concurrents (et pas des moindres) pour Clauss !

Chelsea et Manchester United seraient aussi très intéressés par Jonathan Clauss. Deux concurrents de taille qui pourraient empêcher l’OM d’acquérir le latéral lensois.

Jonathan Clauss attise les convoitises. Déjà annoncé du côté de l’Atletico Madrid au début du mercato, ce sont maintenant Chelsea et Manchester United qui voudraient recruter le latéral, selon les informations du média anglais The Evening Standard. L’international français (4 sélections) serait proche de l’OM mais l’arrivée de ses prétendants pourraient changer la donne.

Un tournant pour la carrière de Jonathan Clauss

Le lensois voudrait rejoindre l’OM pour passer un cap dans sa carrière. Il aura 30 ans en septembre et se retrouve à un tournant dans sa carrière. D’autant plus qu’avec la Coupe du Monde qui arrive, s’il veut la jouer il ne doit pas se tromper. Le natif de Strasbourg devra choisir entre un top club de Premier League sans garantie de pouvoir jouer ou rester en Ligue 1. Il lui reste un an de contrat à Lens et devrait changer d’air cet été, le club souhaite profiter de sa cote pour récupérer une belle indemnité de transfert. Pour le moment des discussions existent entre l’OM et le RC Lens mais aucun accord n’a été trouvé. Marseille aurait proposé 5M€ mais Lens en réclamerait au minimum 10M€.