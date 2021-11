Mercato OM : Deux grands d’Europe à fond sur Kamara !

Auteur d’une prestation médiocre jeudi face à Galatasaray, Boubacar Kamara n’était pas titulaire hier face à Troyes. Après la polémique de la conférence de presse « zappée » ce vendredi, les rumeurs autour de son avenir s’amplifient. Le natif de Marseille sera en fin de contrat en juin prochain et un grand club européen serait particulièrement intéressé.

Capitaine jeudi soir en Europa League face à Galatasaray, Boubacar Kamara a décidé de ne pas se présenter en conférence de presse le lendemain matin. Peut- être ne voulait-il pas se confronter aux questions sur son éventuelle prolongation de contrat. En effet, le minot sera libre en juin 2022 et cette situation ne plaît pas du tout aux dirigeants olympiens qui lui ont fait plusieurs offres de prolongation.. Le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire confirmait d’ailleurs les tensions entre les deux parties autour de cette prolongation : « Les négociations ardues sur sa prolongation de contrat créent quelques crispations autour de sa prise de parole… »

Pas de Bouba Kamara en conf, il n’a pas souhaité la faire …👀 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 26, 2021

Le Barca et le Bayern à fond sur Kamara !

Il faut dire que le jeune marseillais dispose de plusieurs options et non des moindres. En effet le Milan AC le courtise depuis plus d’un an. Des clubs anglais également. Et selon les informations du site FootMercato, un autre grand club européen serait particulièrement intéressé par Bouba Kamara. Le média précise en effet que le FC Barcelone est « à fond » sur ce dossier, tout comme le Bayern, qui « se renseigne aussi beaucoup à son sujet pour une arrivée libre l’été prochain ».

La conférence de presse de Bouba Kamara, joueur désigné par #OM pour cet avant-match vs Troyes, a été annulée. Le joueur «n’a pas souhaité se présenter», selon le club. Les négociations ardues sur sa prolongation de contrat créent quelques crispations autour de sa prise de parole — Mathieu Grégoire (@Serguei) November 26, 2021

Rappelons que: 1/ s’exprimer dans un tel contexte ne veut pas dire qu’on restera (cf Thauvin l’an dernier)

2/le 1er contrat pro et 1ère prolong’ de Kamara avaient mis du temps à se décanter

3/ Sa comm’ est verrouillée par sa famille

4/ Le club pose aussi ses pions médiatiquement https://t.co/GWcx6rc1fS — Mathieu Grégoire (@Serguei) November 26, 2021

Longoria sur la prolongation de Kamara l’été dernier

En conférence de presse en juin dernier, Pablo Longoria s’était exprimé à ce sujet. Il avait en tout cas remis le club au cœur de ses préoccupations, affirmant que l’OM était au-dessus de tout et qu’aucun joueur ne devait oublier cette hiérarchie de l’institution.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)