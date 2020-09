Mercato OM : Deux jeunes pros sur le départ en Ligue 1 et Ligue 2 ?

Hier (mardi) Pablo Longoria a expliqué qu’il travaillait sur plusieurs départ avant le 5 octobre. Des minots du centre de formation sont concernés par cette annonce…

Quand le directeur sportif olympien parle de départs, l’on pense tout de suite à de gros salaires comme Mitroglou, Germain ou Strootman. Mais justement, les émoluments de ces trois joueurs ne vont pas faciliter les choses. A contrario, plusieurs jeunes pros en manque de temps de jeu pourraient être prêtés.

Rocchia veut rester en Ligue 1

En effet, selon la Provence deux jeunes pros issus du centre de formation pourraient trouver une porte de sortie. C’est le cas de Christopher Rocchia, qui n’a pas été retenu par André Villas-Boas pour jouer le rôle de doublure de Jordan Amavi, le coach a misé sur le recrutement de Yuto Nagatomo. Auteur d’un prêt concluant à Sochaux, Rocchia aurait des touches avec plusieurs clubs turcs et serait suivi de près par une équipe du championnat suisse. Cependant, ce dernier aimerait trouver une solution dans un club de Ligue 1, ou il a des touches (voir vidéo ci-dessus).

Chabrolle vers la Ligue 2 ?

Auteur cas, celui de Florian Chabrolle, lui aussi invité à partir par les dirigeants. Le jeune milieu de terrain qui avait été lancé par Villas-Boas lors des matches de préparation den 2019 pourrait filer en Ligue 2. En effet, l’AC Ajaccio sertit fortement intéressé par le profil de Chabrolle. Fin du mercato le 5 Octobre…

ON TRAVAILLE SUR QUELQUES SORTIES DE JOUEURS — LONGORIA

« On travaille sur quelques sorties de joueurs. C’est un mercato compliqué, il a démarré il y a 10 jours, ça bouge… On a un effectif long, on sera attentifs. »

Pablo Longoria – source : Conférence de presse (29/09/2020)