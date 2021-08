Après s’être montré très actif au niveau des arrivées depuis le début du mercato estival, l’OM souhaite désormais se concentrer sur les ventes. Deux nouveaux joueurs seraient annoncés sur le départ d’ici la fin du mois.

Après avoir enregistré huit renforts depuis le début du mercato estival, l’OM s’est presque renforcé à tous les postes. Désormais, le club phocéen se trouve dans la nécessité de vendre des joueurs pour poursuivre son mercato estival. Après avoir perdu Florian Thauvin, Kevin Strootman ou encore Hiroki Sakai, beaucoup de joueurs en fin de contrat ont également quitté l’OM cet été. Un renouvellement de l’effectif nécessaire pour permettre à Jorge Sampaoli de mettre en place son style de jeu. Au niveau des départs, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto, Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara sont les joueurs les plus susceptibles de quitter l’OM d’ici le 31 août. Toutefois, ils ne seraient pas les seuls joueurs à pouvoir partir cet été.

Amavi et Rongier sur le départ ?

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, deux autres joueurs pourraient être amenés à quitter l’OM cet été. En effet, Jordan Amavi et Valentin Rongier pourraient plier bagages d’ici là. Alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, Jordan Amavi n’a toujours pas eu la chance de disputer la moindre minute de jeu en championnat. En effet, l’arrivée de Luan Peres semble satisfaire Jorge Sampaoli qui en fait désormais un titulaire de son effectif.

Par ailleurs, Valentin Rongier pourrait également se diriger vers la sortie cet été. Arrivé à l’été 2019 en provenance de Nantes pour un montant de 13 millions d’euros, le milieu de terrain a remplacé Luiz Gustavo. Cette saison, Gerson et Mattéo Guendouzi semblent être positionnés au dessus de lui par Jorge Sampaoli dans la hiérarchie du milieu de terrain. Depuis le début de la préparation estivale, Valentin Rongier est également utilisé pour dépanner au poste de latéral droit. Une situation qui pourrait l’inciter à partir dans les jours à venir.

Selon Foot Mercato, Jordan Amavi et Valentin Rongier pourraient partir d’ici la fin du mercato ! Boubacar Kamara aimerait beaucoup rejoindre le FC Séville et si cela ne se fait pas cet été, il a en tête de prolonger d’une saison pour rapporter des M€ à l’OM.#TeamOM #MercatOM — Fabien (@Beye13) August 18, 2021

SAMPAOLI NOUS A DIT : ‘MAIS VOUS MÉRITEZ DE MOURIR’ ! — AMAVI

À l’entraînement, Jorge Sampaoli commence à se mettre en place son style de jeu jour après jour. Les Phocéens s’entraînent toute la journée et tous les jours de la semaine. Lors des séances d’entraînement, Jorge Sampaoli se montre insistant pour que ses joueurs assimilent sa philosophie de jeu. Dans les colonnes de L’Equipe, Jordan Amavi s’était d’ailleurs exprimé sur les méthodes du technicien argentin.

« Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c’est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l’effort. Rien à voir avec ce qu’on faisait sous AVB, qui va comprendre qu’on est un peu fatigués, s’adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d’un match, on a fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! Il veut mettre en place un système qu’on ne connaît pas forcément, on travaille pour l’assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l’a assez bien compris, ça s’est vu sur le dernier match face à Villarreal, il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu’il avait à faire. » Jordan Amavi – Source : L’Equipe (08/08/21)