Mercato OM : Deux officialisations et 2 à 3 transferts encore attendus ?

Le mercato estival 2023 va se clôturer vendredi soir à 23h59 ! D’ici là, Pablo Longoria ne va pas être inactif. Deux officialisations sont attendues, et d’autes mouvements pourraient intervenir…

En effet, Mattéo Guendouzi devrait être vendu à la Lazio Roma. Un montant de 12 millions plus 5 millions de bonus et une plus value de 10% à la revente. Un montant bien faible quand on connaissait la côte du Français, il y a quelques mois. Mais comment l’OM a pu vendre si peu cher ce joueur ?

Pour Jean-Charles De Bono ce joueur a été « un peu saboté par le club. Il avait une marge de progression énorme. La saison dernière on parle de lui entre 25 et 30 millions et là on est autour de 12 plus bonus. Je trouve que ce joueur on l’a bridé dans ce système. Le dernier match quand on le fait rentrer il est faux numéro 10 il n’est pas dans son système. Donc si c’est l’intérêt de la faire jouer comme ça autant le vendre. Mais en le vendant à ce prix là, je suis un peu déçu. International jeune joueur, capable de tirer son équipe vers le haut. »

Guendouzi et Murillo, chassé croisé ?

Murillo est arrivé à Marseille lundi soir et devrait s’engager avec l’OM, l’international panaméen a quitté Anderlecht dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5 millions d’euros. Michael Murillo devrait signer un contrat de trois ans une fois la visite médicale passée hier matin selon l’Equipe.

🇵🇦✈️ Il est arrivé Murillo ! Et comme d’hab qui est là ! Bien sûr @Mode55489648 ! pic.twitter.com/fcP1tWHcch — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Touré, Meité et Ounahi pour terminer le mercato ?

Si ces deux transfert sont proches d’être officialisés, d’autres sont encore en négociation. Issac Touré n’aurait pas encore pris sa décision concernant un départ à Lorient. Selon RMC, « Les discussions avancent bien entre l’OM et Lorient pour un transfert du défenseur ivoirien Bamo Meïté. Les Merlus sont ouverts à l’idée de vendre leur joueur et ce dernier a très envie de rejoindre l’OM. En revanche, Isaak Touré n’a pas encore accepté un transfert à Lorient. » Autre dossier, celui d’Ounahi qui n’était pas d’actualité lundi selon Longoria, mais qui pourrait bouger car plusieurs club dont Leverkusen mais aussi Brentford s’intéressent à lui.