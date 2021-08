Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2018, Nemanja Radonjic n’est jamais parvenu à s’imposer. Prêté en seconde partie de saison au Hertha Berlin, il devrait quitter Marseille d’ici la fin du mercato. Benfica et le Hertha Berlin se sont positionnés.

Sauf retournement de situation, l’avenir de Nemanja Radonjic semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Arrivé en cité phocéenne à l’été 2018 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade pour un montant de 12 millions d’euros, le Serbe n’est jamais parvenu à s’imposer. Recruté par Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, Nemanja Radonjic n’a pas réellement eu sa chance dès sa première saison. Considéré comme un joueur trop irrégulier, l’attaquant serbe a de nombreuses fois démarré sur le banc de touche. En seconde partie de saison, il avait même été prêté avec option d’achat au Hertha Berlin. Cette saison, Nemanja Radonjic n’entrerait toujours pas dans les plans de Jorge Sampaoli. De ce fait, Pablo Longoria lui chercherait activement une porte de sortie. D’autant plus que son départ permettrait à l’OM de générer des liquidités et de soulager les finances olympiennes.

Le Hertha Berlin et Benfica à la lutte pour Radonjic

Ces derniers jours, malgré des intérêts de certains clubs, aucune offre n’était arrivée sur la table de Pablo Longoria pour Nemanja Radonjic. Il y a quelques semaines, Fabrizio Romano révélait cependant que le Hertha Berlin aimerait conserver l’attaquant serbe. Jugeant l’option d’achat de 12 millions d’euros trop élevée, les dirigeants allemands tentent de négocier le prix du joueur à la baisse. De son côté, la volonté du joueur serait de rester en Allemagne la saison prochaine.

Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que le Hertha Berlin n’est pas le seul prétendant pour Nemanja Radonjic. En effet, Benfica se serait également positionné sur le joueur. Toujours d’après les informations du quotidien sportif, les deux clubs auraient même formulé une première offre pour s’attacher les services du Serbe. De son côté, Pablo Longoria aimerait faire monter les enchères entre le Hertha Berlin et Benfica.

Le départ de Nemanja Radonjic permettrait au président olympien de dégager de la masse salariale pour l’arrivée de Pol Lirola. En effet, après plusieurs semaines de négociations, le latéral droit espagnol devrait être la prochaine recrue olympienne.