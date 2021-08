Mercato OM : Accord total pour Lirola ! Le transfert plus cher que prévu ?

Le transfert de Pol Lirola à l’OM se précise un peu plus ces dernières heures. En effet, l’Espagnol devrait effectuer son grand retour en cité phocéenne dans les prochains jours. En Italie, on évoque un transfert un peu plus cher que prévu…

Son retour est attendu avec impatience, le dénouement n’a jamais été aussi proche ! En effet, la presse italienne affirme que le dossier semble s’être accéléré depuis ces dernières heures. Sans latéral droit depuis l’ouverture du championnat, Pablo Longoria a lancé les grandes manœuvres pour récupérer définitivement Pol Lirola. Déjà prêté avec option d’achat de 12 millions d’euros en seconde partie de saison, le président olympien n’avait pas levé l’option d’achat car il souhaitait négocier avec la Fiorentina. Toutefois, le club italien s’est longtemps montré inflexible dans les négociations. Par ailleurs, Pol Lirola pousse depuis plusieurs semaines pour poursuivre l’aventure phocéenne cette saison. Pablo Longoria insiste sur cet argument pour faire céder la Fiorentina. Désormais tout laisse à croire que les négociations sont proches d’aboutir entre les deux clubs.

13 millions d’euros pour Lirola ?

Mardi soir, Matteo Dovellini, le journaliste de Repubblica révélait que l’accord entre l’Olympique de Marseille et la Fiorentina était imminent. Toutefois, il ne précisait pas le montant du transfert et les modalités de paiement convenues.

Ce mercredi, Alfredo Pedulla apporte des détails supplémentaires sur l’opération. Selon ses informations,Un accord total aurait été trouvé entre les deux clubs. L’OM devrait débourser un montant de 13 millions d’euros pour s’attacher les services de Pol Lirola. Un transfert légèrement plus cher que prévu. En revanche, même si le journaliste italien ne l’indique pas, le transfert devrait certainement être échelonné en plusieurs paiements pour permettre à Pablo Longoria de soulager les finances de l’OM.

De son côté, la Fiorentina a trouvé en Davide Zappacosta le remplaçant de Pol Lirola au poste de latéral droit. Toutes les conditions sont donc désormais réunies pour que le transfert de Pol Lirola à l’OM ait de grandes chances d’aboutir.

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

Pablo Longoria l’a déjà fait savoir en conférence de presse le mois dernier, il serait ravi de revoir Pol Lirola évoluer sous les couleurs de l’OM la saison prochaine. Le latéral droit espagnol a apporté totale satisfaction au président olympien ainsi qu’aux supporters qui l’attendent impatiemment…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)