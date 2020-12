Mercato OM : Deux portes de sortie pour Radonjic ?

Actuellement blessé à la cuisse, Nemanja Radonjic vit un début de saison compliqué avec l’OM. L’international serbe n’est qu’un second voire troisième choix pour André Villas-Boas. NR7 pourrait trouver preneur en Premier League…

Selon The Sunday Mirror, Southampton et West Ham United seraient intéressés par la signature de l’ailier marseillais Nemanja Radonjic. L’OM serait même disposé à prêter Radonjic en janvier, et aurait fait savoir aux deux équipes anglaises que le joueur était donc disponible. L’ailier de 24 ans est en concurrence avec Dimitri Payet dans le couloir gauche, il doit aussi faire avec le jeune Marley Ake et la recrue Luis Henrique qui évoluent aussi à ce poste. Un départ en prêt est-il vraiment une solution pour le club olympien alors que Franck McCourt a surtout besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses ?

Radonjic prêté en Premier League ?

Dans l’émission Débat Foot Marseille du 19 novembre dernier, notre invité Constant Wicherek avait sonné son avis sur les belles prestations de Nemanja Radonjic avec la Serbie.

RADONJIC FAIT UN TRUC DE FOU ET LE MATCH D’APRÈS, IL FAIT N’IMPORTE QUOI — CONSTANT

« Radonjic, ce qui me choque avec lui, c’est que parfois, il a les fils qui se touchent, mais dans le bon sens ! Il fait un truc de fou et le match d’après, il fait n’importe quoi. Moi quand je suis à la maison, quand je regarde un match avec quelqu’un, je dis : regarde il va prendre la balle et il va faire n’importe quoi. Et ça ne rate jamais ! Donc la personne me dit : t’es un devin. Mais non ! C’est juste qu’il est nul ! Mais quand il met son but contre Brest, honnêtement quand je le vois prendre la balle à l’engagement, il y va tout seul, il met une vraie frappe et toi t’es là… Tu te dis : c’est son cousin ou c’est pas possible ! Là avec la Serbie, il a mis son but, il s’est blessé, il va revenir il va être naze ! » Constant Wicherek – Source : Débat Foot Marseille (19/11/20)

Le chiffre : 134

C’est le nombre de minutes de jeu dont à disposé Nemanja Radonjic cette saison avec l’OM en Ligue 1 (sur un total de 6 matches de championnat de France).