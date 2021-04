Mercato OM : Deux recrues de Nasser Larguet au centre de formation !

L’Olympique de Marseille renforce son centre de formation avec deux recrues ce lundi. Ils intègreront le club en juillet prochain.

Nasser Larguet a fait son mercato des responsables du centre de formation ! L’Olympique de Marseille l’a officialisé ce lundi via un communiqué. Celui qui a passé quelques semaines sur le banc des professionnel sera désormais épaulé de deux nouveaux hommes : Jean-Claude Giuntini et Denis Moutier.

L’arrivée de ces deux professionnels va nous permettre de franchir un nouveau palier — LARGUET

L’OM explique que les deux hommes rejoindront le club en juillet prochain. Jean-Claude Giuntini sera nommé responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres. Denis Moutier occupera lui le poste de responsable de la pré-formation.

« Je me réjouis de la création de ces deux nouveaux postes au sein du centre de formation qui prouve la volonté du club et du président Pablo Longoria d’intégrer de façon encore plus importante la formation au sein du projet du club. L’arrivée de ces deux professionnels, reconnus dans leur domaine, va nous permettre de franchir un nouveau palier. » Nasser Larguet – Source : Olympique de Marseille (19/04/21)