Mercato OM : Di Meco a tranché concernant cette recrue phare de l’été !

Neal Maupay a marqué son deuxiéme but de la saison lors de la victoire de l’OM contre le FC Nantes (2-1), ce dernier étant préféré à Elye Wahi, qui n’a pas joué contre les Canaris. Selon Eric Di Meco, l’attaquant français a déjà pris l’ascendant sur son concurrent, soutenu par des statistiques qui montrent son efficacité en moins de temps de jeu.

Neal Maupay a brillé ce dimanche soir contre le FC Nantes (2-1), en inscrivant un but qui confirme sa forme actuelle. À 28 ans, l’attaquant français a largement impressionné, surtout en comparaison avec Elye Wahi, son concurrent direct pour une place de titulaire. Alors qu’il a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite de l’OM contre le PSG (0-3) le week-end dernier, Wahi n’a même pas joué contre les Canaris, laissant une place de choix à Maupay.

A lire : OM : Pour Daniel Riolo, Greenwood a un talent énorme, mais…

Di Meco : « Maupay a déjà gagné son duel face à Wahi »

Eric Di Meco, ancien défenseur de l’OM et consultant sur RMC, n’a pas tardé à réagir aux performances des deux attaquants. Selon lui, Neal Maupay a déjà pris une avance considérable sur Elye Wahi dans leur compétition pour la place de numéro 9. Il déclare : « Quand la saison a commencé, je défendais Roberto De Zerbi en disant qu’il n’avait pas encore son équipe-type, mais je disais aussi que Maupay serait le titulaire en pointe. Il n’y a pas de match entre les deux. Dès son premier match, alors qu’il venait juste d’arriver, on a vu son jeu de ballon : sa capacité à le garder, à le demander dans les pieds, à éliminer les défenseurs et, surtout, à se retrouver dans la surface. On sait qu’il a tout ça, et que c’est clairement supérieur à Wahi. »

Maupay vs Wahi : des statistiques révélatrices

Les chiffres viennent confirmer cette analyse. En termes de buts marqués, les deux joueurs sont à égalité avec 2 réalisations chacun. Cependant, Neal Maupay a joué beaucoup moins que son concurrent. Il a pris part à seulement 6 matchs cette saison, soit deux de moins que Wahi, qui a disputé 8 rencontres. De plus, Maupay a accumulé environ 220 minutes de moins sur le terrain (244 minutes contre 461), ce qui témoigne de son efficacité et de son impact en moins de temps de jeu.

Conclusion : Maupay prend l’avantage

Au fil des matchs, il devient évident que Neal Maupay a pris une longueur d’avance sur Elye Wahi dans la hiérarchie des attaquants de l’équipe de Roberto De Zerbi. Son jeu polyvalent, sa capacité à se créer des occasions et son efficacité en font un atout précieux pour Brighton. Quant à Wahi, il devra rapidement retrouver son meilleur niveau pour espérer récupérer une place de titulaire face à la concurrence croissante de Maupay.