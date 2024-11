OM : Pour Daniel Riolo, Greenwood a un talent énorme, mais…

Lundi soir, lors de l’émission L’After sur RMC, Daniel Riolo a exprimé une critique acerbe à l’encontre de Mason Greenwood après la victoire de son équipe face à Nantes. Le journaliste n’a pas hésité à souligner le talent exceptionnel de l’attaquant anglais tout en dénonçant son manque d’implication sur le terrain, en particulier lors du match contre le PSG.

« Greenwood, ce qu’il fait face à Nantes, quand il touche le ballon, il faut être aveugle pour ne pas voir que ce mec a une classe internationale », a déclaré Daniel Riolo. Selon lui, Greenwood possède des qualités techniques rares, notamment dans ses contrôles, ses frappes et sa capacité à se décaler sur le terrain. Pour Riolo, le jeune attaquant anglais montre des gestes de haut niveau à l’OM, ce qui le place bien au-dessus de la moyenne des joueurs évoluant en Ligue 1.

Mason Greenwood : un talent au-dessus de la moyenne

🗨️ @DanielRiolo : « Il faut être aveugle pour ne pas voir que Greenwood, lorsqu’il touche le ballon, a une classe internationale. Il a un truc qui est largement au-dessus de la moyenne mais il n’en fait pas assez sur le terrain, il ne peut pas en faire si peu ! » pic.twitter.com/b9vPXZHyUf — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2024

Cependant, la critique de Daniel Riolo ne s’arrête pas à l’aspect technique de Greenwood. Le journaliste a également souligné un défaut majeur dans le jeu de l’attaquant : son manque d’implication sur le terrain, notamment face au Paris Saint-Germain. « Il n’en fait pas assez sur le terrain, il ne peut pas en faire si peu ! » a affirmé Riolo, faisant référence à l’attitude de Greenwood lors de la rencontre OM – PSG. Selon lui, un tel manque d’intensité est « inadmissible », surtout contre des adversaires de cette envergure.

Paresse et manque d’engagement : des défauts qui freinent Greenwood

Pour Riolo, ce manque d’implication pourrait être attribué à de la « paresse » de la part de Greenwood. Ce type d’attitude, estime-t-il, ne peut être toléré au plus haut niveau, surtout en Ligue 1 où le rythme et l’intensité des matchs sont souvent soutenus. En comparant le jeune anglais à des joueurs d’autres équipes de Ligue 1 comme ceux du PSG ou de Monaco, Riolo affirme que seuls quelques talents exceptionnels montrent une qualité de jeu comparable, mais avec une implication beaucoup plus forte.

Conclusion : Un avenir prometteur pour Greenwood, mais des progrès à faire

Malgré la critique sévère de son manque d’intensité, Daniel Riolo n’a pas remis en question le potentiel brut de Mason Greenwood. Ce dernier possède un talent indéniable qui, s’il est correctement exploité, pourrait le propulser au plus haut niveau du football mondial. Cependant, pour y parvenir, il devra corriger son attitude sur le terrain et montrer une constance et un investissement à la hauteur de ses capacités techniques. Pour l’instant, le défi est de transformer ce potentiel en performances régulières et impressionnantes à chaque match.