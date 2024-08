Mercato OM : Di Meco affiche de gros doute concernant cette grosse recrue estivale !

Après une performance face à Reims très en dessous des attentes des supporters marseillais. Elye Wahi est pointé du doigt par l’environnement olympien, notamment l’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco.

La fête a viré au cauchemar dimanche soir pour Elye Wahi. Pourtant auteur d’une meilleure performance dans le jeu que face à Brest, l’attaquant marseillais a loupé de grosses occasions de tuer le match en première mi-temps. Et lorsque Reims arrache le nul, c’est le buteur français qui est pointé du doigt par les supporters, victime d’une bronca à sa sortie. « Roberto De Zerbi, quand il dit que le stade est fabuleux, que le public est fabuleux, tu ne peux pas avoir les bons côtés avec le mariage et jamais les mauvais côtés, les enterrements », a déclaré Eric Di Meco dans le Moscato Show sur RMC. « Le mauvais côté de cette ferveur, c’est que malheureusement quand tu vendanges quatre occasions, dont trois penalties parce que pour moi il y en a trois, ce n’est pas possible ! Voilà ! C’est-à-dire que le ballon qui lui revient dessus et qu’il le remet du plat du pied ou du talon et que ça part au-dessus, ou le face-à-face… Je ne suis pas énervé mais je suis passionné. »

🔥⚪🔵 Eric Di Meco : « L’OM peut être une équipe attractive de ce championnat. » #RMClive pic.twitter.com/ZgYw4t6SAb — Super Moscato Show (@Moscato_Show) August 26, 2024

Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu

Acheté pour environ 30 millions d’euros à Lens, bonus compris, Wahi est attendu au tournant par les supporters marseillais. Notamment suite à cette interview il y a 4 ans, et son prix d’achat. « Je l’ai suivi l’an dernier parce que j’ai commenté Lens. Moi, j’ai un gros doute sur son niveau. C’est-à-dire que quand un joueur comme ça sur une année met beaucoup de buts et passe au niveau au-dessus, ça peut être difficile », continue l’ancien défenseur olympien. « On l’a vu à Lens, ça a été difficile. Et je pense que Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu parce que pour eux, je pense qu’ils n’y croyaient plus. Et ça va dans la réflexion de ce qu’il s’est passé dimanche soir, tu ne peux pas empêcher les fans de l’OM d’être fans de foot et d’avoir vu les matchs de Lens l’an dernier et les performances de Wahi. C’est-à-dire que je ne crois pas une seule minute que ce qu’il s’est passé dimanche soir au Stade Vélodrome, ce n’est que lié à sa performance de dimanche soir. C’est un attaquant qui vendange des occasions. »

