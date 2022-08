Mercato OM – Di Meco : « Ce serait impardonnable de ne pas tenter Ronaldo. »

Sur les ondes de RMC Sport dans le Super Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM, Éric Di Meco a évoqué le fantasme d’une arrivée possible de Cristiano Ronaldo à l’OM d’ici la fin du mercato.

Cristiano Ronaldo à l’OM, un fantasme qui ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Le sujet est ainsi évoqué dans toutes les émissions de foot en France depuis quelques jours. S’il estime qu’il s’agit de science-fiction et qu’il y a « une chance sur mille » pour que cela arrive, Eric Di Meco a donné son sentiment sur ce buzz médiatique autour de l’ancien joueur du Real Madrid. L’ancien défenseur de l’OM pense toutefois que les dirigeants du club marseillais doivent au moins tenté le coup…

« Oui ce serait impardonnable de ne pas essayé. Il y a une chance sur mille, c’est de la science fiction. mais rien que pour le kiff, pour faire vibrer les supporters et la ville, il faut le tenter », »Ces mecs-là s’autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n’est pas cher, finalement. Il faut que l’actionnaire principal s’enflamme, qu’il trouve une solution économiquement pour lui trouver un business aux États-Unis » Eric Di Meco – Source Twitter (23/08/2022)

⚪🔵 Éric Di Meco : « Ce serait impardonnable de ne pas tenter Ronaldo. Rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer le Vélodrome. » #RMClive

Ce Lundi soir, après la victoire de Manchester face à Liverpool, Samir Nasri a lui aussi évoqué cette possibilité, sourire aux lèvres, dans l’émission Match of Ze Day sur Canal + !

« Cristiano Ronaldo? Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! » Samir Nasri – Source : Canal +, Match of Ze Day (22/08/22)