L’ancien meneur de jeu des Girondins et de l’OM, Alain Giresse a particulièrement apprécié la large victoire des marseillais hier, face à Villarreal.

Dans une interview pour l’Equipe, Alain Giresse a loué la performance des marseillais et le travail de Jean-Louis Gasset.

« Le collectif marseillais a fonctionné dans tous les secteurs, on sent des joueurs à l’aise, libérés d’une sorte de poids qu’ils avaient du temps de (Gennaro) Gattuso. Tout est juste, ils sont à l’unisson, il n’y a pas de fausse note dans l’expression de chacun. »

« On peut mettre l’accent sur Jean-Louis Gasset. C’était un has been et on avait des entraîneurs avec la grinta, des Gattuso, qui allaient apporter monts et merveilles. Là, on s’aperçoit que le football, quand on le traite simplement, voilà ce qu’il peut produire et amener à des joueurs. Ce sont les mêmes joueurs, mais leur production n’a plus rien à voir. Ismaïla Sarr, le match qu’il fait ! Iliman Ndiaye, pareil ! On dirait qu’ils se sont débarrassés d’une armure qui les plombait. »

« L’esprit de revanche envers Marcelino ? C’est anecdotique »

« Il a remis chacun à son poste, les relations de jeu existent, c’est simple, précis. Ils ont une forme de libération dans leur jeu, c’est la fameuse confiance. Ça participe offensivement et défensivement, c’est l’image d’une équipe telle qu’on aime la voir s’exprimer. Le contre-pressing utilisé contre Villarreal, c’est le signe que ça va mieux.

Je suis aussi épaté par la capacité de Jonathan Clauss à rebondir. Il a été chahuté avec des remarques que je trouvais complètement déplacées de la part des dirigeants marseillais. Mais c’était fait, c’était du passé, et il s’est remis dans le jeu. Il n’allait pas passer sa vie à ressasser ça. Il s’est projeté sur les matches qu’il avait à jouer, il a eu la bonne attitude. »

Interrogé sur un possible sentiment de revanche pour les marseillais envers Marcelino, Giresse réfute catégoriquement cette hypothèse. « Non, laissons tomber. Ça, c’est pour la galerie. C’est anecdotique, ça n’a eu aucune incidence. »