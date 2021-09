Mercato OM – Di Meco juge et décortique le recrutement de Longoria

Invité dans notre dernière émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué le recrutement réalisé par le président olympien Pablo Logoria. Ce dernier a dû reconstruire la quasi-totalité de l’effectif de Jorge Sampaoli cet été.

Eric Di Meco était présent cette semaine sur le plateau de Débat Foot Marseille ce lundi. L’ancien défenseur emblématique du club a notamment donné son sentiment sur le mercato olympien. Il juge ainsi les nombreux nouveaux joueurs qui se sont vite adaptés aux exigences du public marseillais mais surtout aux exigences de leur entraîneur, Jorge Sampaoli. Le travail le Longoria est également mis en avant.

Ce recrutement est en plein dans ce que sait faire Longoria – Eric Di Meco

« Le recrutement, je reste persuadé que c’est Longoria qui le fait de A à Z. Alors il y a eu le sentiment de Sampaoli sur certains joueurs et même peut-être des demandes particulières. Mais quand on regarde le recrutement qui a été fait, c’est en plein dans ce que sait faire Longoria. C’est-à-dire des joueurs qui sont sur ses tablettes, qu’il a en data depuis des années, qu’il suit depuis des années avec un gros potentiel parce que maintenant il y a des algorithmes pour trouver… mais c’est vrai c’est une autre manière de faire son métier. Moi quand on prend De La Fuente qui a fait un match au Barça, quand on prend le petit Under qui était un espoir mais ça c’était mal passé déjà sur les années précédentes… voilà ce sont des paris mais des paris calculés. En fonction du potentiel et surtout en fonction de ce que va demander Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : DFCM (13/09/2021)

