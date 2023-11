Mercato OM : Di Meco pointe un oubli dans le mea culpa de Longoria

Dans l’émission Le Moscato Show sur RMC, l’ancien olympien Eric Di Meco a commenté les déclarations du président de l’Olympique de Marseille au sujet de son avenir et des erreurs commises dans sa gestion.

L’Olympique de Marseille est actuellement en pleine crise de résultats. Après deux défaites consécutives contre Lens et Lille, et une seule victoire lors des 8 derniers matchs, le club marseillais se retrouve à la 10e place du classement de Ligue 1. Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé longuement dans une interview accordée à RMC ce mardi soir. Il a notamment fait son auto-critique notamment sur les changements d’entraîneur et de style de jeu.

Dans l’émission Le Moscato Show, l’ancien olympien Eric Di Meco a commenté les déclaration du dirigeant de l’Olympique de Marseille :

« C’est rare qu’un président vienne s’exprimer, et explique qu’il s’est trompé. C’est vraiment quelque chose de rare à ce moment-là de la saison et qu’on peut souligner. Après c’est difficile de dire le contraire. Il fait un vrai mea culpa. Après est-ce qu’il m’a vraiment convaincu ? Je suis plutôt d’accord avec lui quand tu dis qu’on ne peut pas travailler dans la continuité quand tu changes d’entraîneur chaque saison et la moitié de ton équipe tous les ans. Tu repars pratiquement à zéro à chaque fois et du coup il faut faire un miracle pratiquement chaque saison. Le miracle a eu lieu la saison précédente. Mais là j’ai bien peur qu’il n’ait pas lieu. L’information principale, je pense que c’est sur son avenir sur le long terme. Là je le crois vraiment sincère et c’est l’info la plus importante je pense, » explique l’ancien joueur de l’OM avant d’évoquer la part de responsabilité du président de l’OM sur les nombreux transferts chaque saison.

« Concernant le nombre de joueurs qu’il a recruté, si tu t’amuses à faire la liste des joueurs partis et arrivés depuis qu’il est là il y en a 40 au moins dis-moi combien sont des réussites ? Le mea culpa sur les entraîneurs, il était obligé de le faire maintenant moi j’attends qu’il parle de son recrutement. Chaque année, c’est une demie équipe qui part, » conclu ainsi Eric Di Meco sur les ondes de RMC.

