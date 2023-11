Mercato OM : Confirmation pour ces deux postes visés cet hiver !

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est exprimé sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission le Moscato Show. Il a notamment évoqué le mercato d’hiver et les postes à renforcer.

Pablo Longoria va devoir faire évoluer l’effectif une nouvelle fois. «Le marché d’hiver est très particulier, très difficile, prévient d’emblée Longoria sur RMC ce mardi soir. Parfois, ça ne te donne pas ce dont tu as besoin car c’est un marché très particulier. Croire que c’est la solution, c’est une erreur. En même temps, ça peut aider le coach pour mettre en place sa méthodologie. On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche. (…) Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo nous donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque. Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso. Il faut le prendre en considération et voir les opportunités que le marché peut nous offrir».

Il y a des discussions pour un latéral gauche… Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso

🔴 Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est longuement confié au micro de RMC Sport. Le début de saison décevant du club, le départ de Marcelino, le niveau des attaquants, les relations avec les supporteurs, le recrutement : il n’a évité aucune question. — RMC Sport (@RMCsport) November 14, 2023

« Du moment où j’ai pris la décision de continuer c’est que je compte m’investir sur la durée ce serait irresponsable et un manque de respect envers l’institution de l’olympique de Marseille si ce n’était pas le cas. Est-ce que je suis fragilisé ? Je ne crois pas j’ai beaucoup d’énergie. J’ai beaucoup d’envie. C’est vrai que j’ai compris qu’il faut plus de stabilité dans ce club, que le club soit plus solide et un président qui soit très fort, car on ne peut pas se laisser porter par l’attention du moment ou par les nerfs. C’est tout le contraire. Le président de l’Olympique de Marseille doit être très analytique et très froid pour prendre les bonnes décisions. C’est très important, » a déclaré Pablo Longoria sur RMC avant d’évoquer les erreurs commise durant l’inter saison cet été.

A lire aussi :OM : « Est-ce que ce sont des consignes dictées par McCourt ? »

Je dois faire de l’autocritique — Pablo Longoria

« Je dois faire de l’autocritique c’est une erreur de notre côté comme club et je le prends à titre individuel. J’ai minimisé l’impact de la transition d’un changement de style de jeu à un autre je vais faire une confidence avant de prendre Marcelino. Ce dernier m’a demandé comment je voyais la transition d’un style de jeu, un autre et je lui ai répondu que je n’étais pas préoccupé par cela. La réalité nous a montré que cette analyse de mon côté était très superficielle. Spécialement parce que certains joueurs de la saison dernière avaient intériorisé cette façon de jouer. La construction d’un effectif 13 organisé comme voulait faire Marcelino. Ou comme veux mettre actuellement, Gennaro Gattuso. C’est quelque chose que l’on a pris à la légère. »

A lire aussi : Ex OM : Coup de théâtre pour Tudor selon Fabrizio Romano !