Mercato OM : Di Meco serait impitoyable dans le dossier Gerson !

Sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur les déclarations du père de Gerson. L’ancien joueur n’a pas apprécié la prise de parole du clan brésilien.

L’Olympique de Marseille va jouer un match capital dans sa course aux huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Francfort. A quelques heures de ce choc, le père de Gerson qui est également son agent a poussé un coup de gueule dans un entretien accordé à L’Equipe.

J’attrape Gerson par l’épaule et je lui dis tu prends tes valises et tu te casses on ne veut plus te voir — Di Meco

Forcément, les médias se sont emparés de ce gros dossier et en ont parlé dans leurs émissions. Pour Eric Di Meco qui était sur RMC, cette situation ne peut plus durer, Gerson doit absolument quitter le club. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille explique ce qu’il aurait fait en tant que dirigeant !

A LIRE : Mercato OM : Un nouveau coup à tenter pour remplacer Gerson?

« Je suis stupéfait. Si je suis président de l’OM aujourd’hui, et que j’entends cette déclaration, j’attrape Gerson par l’épaule et je lui dis tu prends tes valises et tu te casses on ne veut plus te voir. Pendant six mois l’an dernier, on se demandait pourquoi il était international brésilien. Qu’il ait fait trois bons mois, c’est la moindre des choses ! Là il fait onze matchs. Il est titulaire sur les trois ou quatre premiers matchs. Et après il sort de l’équipe parce qu’il n’est pas bon. Un mec, qui a eu sa chance, mais n’est pas bon, il faudrait qu’il joue… » Eric Di Meco – Source : RMC (25/10/22)

⚪🔵 Eric Di Meco : « Moi, si je suis le président de l’OM et que j’entends cette déclaration, je vais attraper le petit Gerson et je vais lui dire de prendre ses valises et de se casser. » #RMClive pic.twitter.com/M8IrSQ9JKW — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 25, 2022

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao– Source : l’Equipe