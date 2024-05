Mercato OM : Di Meco s’inquiète de ce possible départ !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 mais ne sera pas européen. Du coup, plusieurs joueurs devraient quitter le club, ce qui inquiète Eric Di Meco dans un cas bien précis !

En effet, Eric Di Meco a estimé sur RMC qu’un départ de Pierre-Emerick Aubameyang serait préjudiciable : « Tu imagines le message que tu envoies si tu te sépares d’Aubameyang. Parce qu’en plus, si tu le perds, tu le perds pour 0 (euro). Car il est venu pour 0, tu lui as fait un contrat pour que, justement, il ne parte pas en Arabie saoudite. D’après ce que j’ai compris, il y a un accord tacite pour que, s’il veut partir, tu es obligé de faire un effort, en ne demandant rien. Et si tu le laisses partir, qui tu retrouves derrière ? Tu as plus de chance de retrouver un mec que tu vas payer peut-être trois fois moins, mais qui va te mettre cinq buts dans la saison. Si tu le perds, le message est terrible. Ça veut dire que tu réduis la voilure, tant sportivement qu’économiquement. Tu fais une croix sur beaucoup en le perdant. Et moi, ça, ça m’inquiète. J’espère qu’ils vont le garder et qu’ils vont faire des économies ailleurs. »