Mercato OM : Dieng bradé (encore) plus que prévu ?

Alors que le transfert de Bamba Dieng à Leeds devrait être officialisé dans les prochaines heures, le montant de la transaction serait encore plus bas que prévu.

Le feuilleton Bamba Dieng touche à son terme. Annoncé proche de signer à Lorient, le club Anglais de Leeds a doublé les Merlus dans le Money Time pour l’international Sénégalais. Bamba Dieng aurait déjà décollé en direction de l’Angleterre pour régler les derniers détails de son transfert. Pablo Longoria, qui espérait vendre son joueur contre au moins 25 Millions en début de mercato a dû considérablement revoir ses ambitions à la baisse.

Selon le journaliste Patrick Berger, le montant du transfert de Dieng à Leeds serait de 7 Millions d’euros plus d’éventuels bonus en fonction des performances du joueur et d’une plus value à la revente.

Bamba Dieng joins Leeds United. The Premier League side and Olympique Marseille have reached an agreement on a permanent deal. Transfer fee: €7m + add ons. The 22yo striker is on his way to Leeds right now. ✈️ #LUFC 🔵🟡 @SPORT1

— Patrick Berger (@berger_pj) September 1, 2022