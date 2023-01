Mercato OM : « Il a peut-être envie d’aller voir ailleurs »

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes dimanche dernier. Le départ de Gerson pourrait permettre à l’OM de se renforcer sur le plan offensif. Un départ de Bamba Dieng n’est pas non plus à exclure totalement…

L’Olympique de Marseille a réglé cette semaine un dossier très important, celui du départ de Gerson. Le transfert du brésilien à Flamengo va permettre aux dirigeants marseillais d’avoir les moyens de renforcer l’équipe d‘Igor Tudor sur le plan offensif. Deux attaquants pourraient ainsi débarquer cet hiver. D’après le journaliste de RMC Sport Florent Germain, un départ de Bamba Dieng n’est pas non plus complètement à exclure. C’est ce qu’il a confié sur BFM Marseille.

« On parle d'une volonté de le prolonger. Mais en même temps, les discussions n'ont pas commencé. Et lui en ce moment, il grappille quoi ? dix ou quinze minutes par match ? Donc peut être que Dieng a envie d'aller voir ailleurs. Je ne mettrai pas ma maison en jeu sur le fait que Dieng restera à l'OM cet hiver » Florent Germain (journaliste RMC Sport) – Source : BFMMarseille (03/01/2023)

Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne.

Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à Foot Mercato, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoquait justement le cas Bamba Dieng :

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)